Алдонин считает, что молодые игроки не заменят ЦСКА трансферы

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал «СЭ» победу красно-синих в матче против «Оренбурга» (6:0) в 1-м туре FONBET Кубка России.

«Нужны ли ЦСКА трансферы с таким количеством молодых игроков? Они нужны в любом случае. Молодежь может проявить себя ярко в одном матче. Можно восторженно говорить об игре с «Оренбургом», но следующие тоже важны. ЦСКА всегда ориентирован на победу, поэтому нужна стабильность. То, что молодые игроки дают повод рассматривать себя в качестве игроков основного состава, это прекрасно. Но мастерство — это умение забивать, а не провести яркий матч. Хотелось бы, чтобы молодежь проявляла себя и дальше», — сказал Алдонин «СЭ».

В следующей встрече Кубка России ЦСКА сыграет дома с «Факелом» 9 августа. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Сочи».