Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:03

Алдонин считает, что молодые игроки не заменят ЦСКА трансферы

Валерия Яшвили
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал «СЭ» победу красно-синих в матче против «Оренбурга» (6:0) в 1-м туре FONBET Кубка России.

«Нужны ли ЦСКА трансферы с таким количеством молодых игроков? Они нужны в любом случае. Молодежь может проявить себя ярко в одном матче. Можно восторженно говорить об игре с «Оренбургом», но следующие тоже важны. ЦСКА всегда ориентирован на победу, поэтому нужна стабильность. То, что молодые игроки дают повод рассматривать себя в качестве игроков основного состава, это прекрасно. Но мастерство — это умение забивать, а не провести яркий матч. Хотелось бы, чтобы молодежь проявляла себя и дальше», — сказал Алдонин «СЭ».

В следующей встрече Кубка России ЦСКА сыграет дома с «Факелом» 9 августа. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Сочи».

Евгений Алдонин
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Великобританию могут лишить права на проведение турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян
День Военно-морского флота отметят 30 июля
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Факел» — «Сочи»: гости забили третий гол
«Факел» — «Сочи»: Кудряшов получил прямую красную карточку
«Крылья Советов» — «Балтика»: гости удвоили преимущество
«Крылья Советов» — «Балтика»: гости вышли вперед
«Факел» — «Сочи» — 1:3, «Крылья Советов» — «Балтика» — 1:3. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Спартак» начнет сезон с двух побед? «Краснодар» точно будет против
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов назвал ключевой момент в разгроме «Оренбурга» в FONBET Кубке России

Шевченко проиграл в первом круге турнира в Хорватии
Новости
RSS RSS
Все новости