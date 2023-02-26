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Сегодня, 13:59

«Акрон» обыграл «Торпедо» в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
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«Акрон» дома обыграл «Торпедо» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Первый гол в ворота московского клуба забил нападающий Константин Савичев. 28-летний российский футболист отличился с пенальти.

Второй гол в составе тольяттинского клуба забил 21-летний форвард Абу-Саид Эльдарушев. Нападающий отметился на 38-й минуте.

На 58-й минуте тольяттинцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил арендованный у «Торпедо» Даниил Полубояринов.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
26 февр, 12:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
2:0
Торпедо М
Кубок России
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
1
8
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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