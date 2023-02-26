«Акрон» обыграл «Торпедо» в FONBET Кубке России

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«Акрон» дома обыграл «Торпедо» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Первый гол в ворота московского клуба забил нападающий Константин Савичев. 28-летний российский футболист отличился с пенальти.

Второй гол в составе тольяттинского клуба забил 21-летний форвард Абу-Саид Эльдарушев. Нападающий отметился на 38-й минуте.

На 58-й минуте тольяттинцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил арендованный у «Торпедо» Даниил Полубояринов.