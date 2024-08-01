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«Ахмат» — «Пари НН»: видеообзор матча Кубка России

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ахмат» переиграл «Пари НН» в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1. У грозненской команды дубль оформил Бернард Бериша, а также по голу забили Гамид Агаларов и Антон Швец. Единственный мяч нижегородцев на счету Кирилла Гоцука.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Кубка России.

В следующем туре группы C Кубка России грозненцы 15 августа сыграют в гостях с «Краснодаром», а нижегородцы днем ранее встретятся в Москве с ЦСКА.

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