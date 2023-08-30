«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Ахмат» и «Крылья Советов» опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Тодорович, Челикович, Богосавац, Камилов, Камило, Диванович, Ильин, Ковачев, Конате.

Запасные: Шелия, Ташаев, Тимофеев, Швец, Олейников, Бериша, Мацуев, Ахмедов, Якуев.

«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Рассказов, Бобер, Рахманович, Шитов.

Запасные: Ломаев, Фролов, Солдатенков, Лысов, Тепляков, Горшков, Костанца, Чалый, Салтыков, Писарский, Асайдулин.