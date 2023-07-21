Хавбек «Краснодара» Ахметов рассказал о мотивации перед финалом FONBET Кубка России с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о мотивации перед финалом FONBET Кубка России с ЦСКА.

«Перед выходом на поле нам в раздевалке включили видео с нашими родными и близкими. Они передавали нам приветы и желали удачи. Было очень неожиданно и трогательно. Каждый игрок увидел свою семью. Все прониклись, некоторые даже пустили слезу. Было желание победить не только для себя, но и для своей семьи. Поражение от ЦСКА в финале Кубка — самое обидное в карьере. Мой первый финал — и такой результат», — цитирует Ахметова Sport24.