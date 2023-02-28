Хусаинов считает, что в ворота «Спартака» ошибочно не назначили пенальти

Известный арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» на 41-й минуте ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (4:2, 5:2 — общий счет).

В первом тайме хавбек железнодорожников Антон Миранчук упал в штрафной площади «Спартака» после борьбы с игроком красно-белых. Главный арбитр встречи Сергей Иванов не поставил пенальти.

«Почему арбитр ФИФА не увидел контракт и не назначил пенальти? Почему куча арбитров, сидящих на ВАР не увидели этот эпизод? Я не могу. Я не считаю, что это пенальти, это пятьсот процентное нарушение правил! Вы думаете Антон Миранчук просто так упал?» — сказал Хусаинов «СЭ».

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