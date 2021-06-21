Зарема Салихова объяснила, почему не любит Тину Канделаки и «Матч ТВ»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна объяснила, почему не собирается приходить на эфиры канала «Матч ТВ».

«Когда только появился «Матч ТВ», эти эксперты, у которых IQ вчетвером ниже, чем у меня, неделю сидели и хихикали. Что они там целую неделю обсуждали столько выпусков... Никаких «Матч ТВ», я знаю, как они фотошопят и повторы показывают. Нам пенальти надо дать — они повторы не показывают, игру рукой у других команд не показывают. Если мяч попал в плечо, они фотошопом двигают его в руку. Я уверена, что «Матч ТВ» с предубеждением относится к «Спартаку», — заявила Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Также Салихова рассказала, почему не любит генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки.

«Тина у себя на странице в Instagram нашла свою фотосессию в журнале Maxim, типа: «Вот, я тоже снималась, но у меня все чинно, у меня в трусах», но иногда неправильно подобранные трусы — это еще хуже, чем без трусов, которые ноги обрезают (смеется). Когда пошли все эти передачи на «Матч ТВ», когда до них дошло, что я появилась в «Спартаке», она говорила: «Слава богу, я не снималась, спросила бы разрешения у мужа, у детей». Но она же не во всех жизненных моментах спрашивала у них разрешение. Я на 100 процентов уверена, что это был выпад в мою сторону, а теперь она: «Зарема-Зарема, дайте интервью, мы же женщины, должны поддерживать друг друга, вы такая сильная, нам так интересно, каждый комментатор от Черданцева до кого-то там обратились ко мне лично, написали», — добавила Салихова.

В июне Салихова иронично высказывалась о стиле ведения социальных сетей Канделаки.