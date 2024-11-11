Зимний Кубок РПЛ пройдет в начале февраля в ОАЭ

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» рассказал о дате и месте проведения зимнего Кубка лиги.

«Мы на финишной прямой. Я жду подписания соглашения с каждым клубом и надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и надеюсь по качеству игры и организации за долгие долгие годы. Или лучший турнир межсезонья, будь то летнее или зимнее. Мы ждем грандов РПЛ, которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдет в первые десять дней февраля в ОАЭ, в уже полюбившемся нам Абу-Даби», — сказал Алаев «СЭ».

Также президент РПЛ ответил на вопрос об участниках турнира.

«Мне хочется назвать состав турнира. Вы уже читали примерный, он очень близок к тому, что написано. Без иностранных команд. Это совместное решение РПЛ, генерального партнера и вещателя. Практика показала, что российскому болельщику гораздо интереснее матчи клубов РПЛ, нежели приглашенных, пусть и именитых гостей. Сейчас хотим, чтобы это было 6 команд РПЛ», — добавил Алаев.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в турнире примут участие «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов».