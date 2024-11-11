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Сегодня, 09:05

Зимний Кубок РПЛ пройдет в начале февраля в ОАЭ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» рассказал о дате и месте проведения зимнего Кубка лиги.

«Мы на финишной прямой. Я жду подписания соглашения с каждым клубом и надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и надеюсь по качеству игры и организации за долгие долгие годы. Или лучший турнир межсезонья, будь то летнее или зимнее. Мы ждем грандов РПЛ, которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдет в первые десять дней февраля в ОАЭ, в уже полюбившемся нам Абу-Даби», — сказал Алаев «СЭ».

Также президент РПЛ ответил на вопрос об участниках турнира.

«Мне хочется назвать состав турнира. Вы уже читали примерный, он очень близок к тому, что написано. Без иностранных команд. Это совместное решение РПЛ, генерального партнера и вещателя. Практика показала, что российскому болельщику гораздо интереснее матчи клубов РПЛ, нежели приглашенных, пусть и именитых гостей. Сейчас хотим, чтобы это было 6 команд РПЛ», — добавил Алаев.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в турнире примут участие «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

РПЛ
Александр Алаев
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«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
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Динамо Мх – Оренбург
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Ростов – Химки
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Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 4 : 0
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
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