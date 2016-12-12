Жонатас: "Надеюсь стать легендой "Рубина"

Нападающий "Рубина" Кристиан Жонатас отметил, что старается приносить пользу команде в каждом матче. Бразильский форвард также выразил надежду на то, что со временем сможет стать легендой "Рубина".

– Я радуюсь каждому голу, это радость за себя и за успех команды, – приводит пресс-служба казанского клуба слова Жонатаса. – Разделяю радость с нашими фанатами. Думаю, что все голы очень важны, ведь гол есть гол. Самые важные голы, как ни странно, я забил в "Рубине". Если я в следующем матче забью, это будет очень хорошо.



Не задумываюсь над тем, сколько голов смогу забить. Надеюсь, что в один день я стану легендой "Рубина", это было бы очень приятно. Я концентрируюсь на том, чтобы забивать в каждом матче. Прикладываю огромное количество усилий, но получается не всегда. В таком случае я просто делаю все, чтобы помочь команде обеспечить победу совместными усилиями.

Россия мне пришлась по вкусу. Я был очарован Казанью с первых минут, сразу почувствовал себя в своей тарелке. Единственный минус, который здесь есть, – это холод.

Что касается кумира, то есть много игроков, которыми можно восхищаться. Но моим кумиром был и остается Роналдо.