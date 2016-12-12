Жонатас: "Надеюсь стать легендой "Рубина"

Нападающий "Рубина" Кристиан Жонатас отметил, что старается приносить пользу команде в каждом матче. Бразильский форвард также выразил надежду на то, что со временем сможет стать легендой "Рубина".
– Я радуюсь каждому голу, это радость за себя и за успех команды, – приводит пресс-служба казанского клуба слова Жонатаса. – Разделяю радость с нашими фанатами. Думаю, что все голы очень важны, ведь гол есть гол. Самые важные голы, как ни странно, я забил в "Рубине". Если я в следующем матче забью, это будет очень хорошо.
Не задумываюсь над тем, сколько голов смогу забить. Надеюсь, что в один день я стану легендой "Рубина", это было бы очень приятно. Я концентрируюсь на том, чтобы забивать в каждом матче. Прикладываю огромное количество усилий, но получается не всегда. В таком случае я просто делаю все, чтобы помочь команде обеспечить победу совместными усилиями.
Россия мне пришлась по вкусу. Я был очарован Казанью с первых минут, сразу почувствовал себя в своей тарелке. Единственный минус, который здесь есть, – это холод.
Что касается кумира, то есть много игроков, которыми можно восхищаться. Но моим кумиром был и остается Роналдо.
bvb1987
красавчик)
13:19
sb1006
Вполне возможно, видно, что старается, не отбывает номер.
12:29
BookerUser
shur До Домингеса еще далековато 11:15 ________________________________ Да!!!! До Чори еще очень далеко... ) Хотя Жонатас сейчас, как в свое время Домингес был для Рубина - на вес золота! )
11:25
Алый Дракон
Ну, что, добре, юноша, добре!)... Желание похвальное, а вот как стать "легендой" можешь узнать у Черномора )...
11:16
shur
До Домингеса еще далековато
11:15