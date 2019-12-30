«Живи сегодня так, будто это последний день в твоей жизни». Новый имидж Малкома

Нападающий «Зенита» Малком изменил имидж в преддверии Нового года. Бразилец покрасился в блондина.

— Живи сегодня так, будто это последний день в твоей жизни. Будь безгранично счастлив, — написал Малком в Instagram.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в летнее трансферное окно. Из-за травмы нападающий не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займет шесть недель.

В настоящий момент форвард восстанавливается у себя дома под присмотром специалиста из «Зенита» и физиотерапевта из Бразилии.