РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Живи сегодня так, будто это последний день в твоей жизни». Новый имидж Малкома

19:46
Теги:

Нападающий «Зенита» Малком изменил имидж в преддверии Нового года. Бразилец покрасился в блондина.

— Живи сегодня так, будто это последний день в твоей жизни. Будь безгранично счастлив, — написал Малком в Instagram.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в летнее трансферное окно. Из-за травмы нападающий не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займет шесть недель.

В настоящий момент форвард восстанавливается у себя дома под присмотром специалиста из «Зенита» и физиотерапевта из Бразилии.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир