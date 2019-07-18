Жители алтайского села хотят оригинально отблагодарить Смолова за финансовую помощь

Жители алтайского села Костин Лог просят районные власти присвоить сельскому дому культуры имя Федора Смолова, cообщают "РИА "Новости".

Ранее в рамках баттла "Comment out" нападающий "Локомотива" и сборной России перевел 400 тысяч рублей на ремонт крыши Дома культуры этого села вместо того, чтобы написать непристойное сообщение Дмитрию Нагиеву.

Также в ходе этого баттла 29-летний футболист написал певцу Юркису сообщение следующего содержания: "Я гордость и лицо нации. А все завистники с тобой во главе пусть с*** ж***", вместо того, чтобы полежать одну минуту в гробу. Кроме того, в рамках шоу Смолову пришлось написать мерзкий комментарий партнеру по сборной России Артему Дзюбе и "покормить" морковкой певицу Ольгу Бузову.