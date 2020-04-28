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Жиго считает, что дубль в матче с ЦСКА стал определяющим моментом в его карьере

17:14
Самюэль Жиго и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго вспомнил о дубле в матче чемпионата России против ЦСКА (2:1). Эта игра состоялась 19 августа 2019 года на «Открытие Арене».

— Да, это, определенно, был особенный момент, — цитирует Жиго Goal.com. — Даже в самых смелых мечтах я не мог себе такого представить. После травмы у меня уже было дерби, которое получилось очень неудачным. И после этого «записать свое имя в протокол матча»... Это был сумасшедший вечер. Несомненно, это был определяющий момент в моей карьере.

26-летний француз в текущем сезоне провел 26 матчей за «Спартак» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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