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Жезус — о «Ладе»: «Машина очень надежная. Если во что-то врежемся, с нами ничего не случится», — сказали мне»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА и нальчикского «Спартака» Рикарду Жезус поделился забавными воспоминаниями об автомобиле российской марки «Лада».

«Был случай как раз с Роденковым. Ездили в Москву, чтобы закупить бутсы — в Нальчике нужных магазинов не был. На «Ладе» мы ездили по столице! Я уже был знаком с этой маркой — ее можно встретить в Бразилии. Не знаю, каким образом они туда попадали...Так вот мы в Москве взяли такси, как раз «Ладу» — а водитель ехал очень быстро. Юрий мне сказал, что тут все так гоняют. Я поначалу слегка испугался, а Роденков мне: «Это же «Лада»! Она очень надежная. Если мы во что-то врежемся, с нами ничего не случится», — цитирует Жезуса Sport24.

Бразильский футболист в 2007 году выступал за «Спартак Нальчик», а с 2008 года по 2013-й играл за ЦСКА, в составе которого стал серебряным призером чемпионата России и двукратным обладателем Кубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-eks-igrok-tsska-zhezus-o-lade-mashina-ochen-nadezhnaya-yesli-vo-chto-to-vrezhemsya-nichego-ne-sluchitsya-skazali-mne
Рикарду Жезус
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 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
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 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
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 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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