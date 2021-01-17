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Жесткий тоннель для Азмуна на сборе «Зенита»

16:27
Тренировка Сердара Азмуна. Фото ФК «Зенит»
Тренировка Сердара Азмуна. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун присоединился к команде на сборе в Дубае. Форвард пропустил первый день сбора из-за получения визы.

Партнеры решили поприветствовать иранца, прогнав его сквозь тоннель. Причем они не стали церемониться с нападающим.

В ОАЭ 26-летний иранец прибыл в ночь с субботы на воскресенье. Сегодня Азмун работал по индивидуальной программе с тренерами по физподготовке.

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