Жесткий тоннель для Азмуна на сборе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун присоединился к команде на сборе в Дубае. Форвард пропустил первый день сбора из-за получения визы.

Партнеры решили поприветствовать иранца, прогнав его сквозь тоннель. Причем они не стали церемониться с нападающим.

Сердар Азмун прилетел на сбор @zenit_spb. Ему обеспечили теплый прием ? pic.twitter.com/IepWbFBUKP — Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 17, 2021

В ОАЭ 26-летний иранец прибыл в ночь с субботы на воскресенье. Сегодня Азмун работал по индивидуальной программе с тренерами по физподготовке.