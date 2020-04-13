Жерри-Кристиан Тчуйсе: «Я русский и очень люблю Россию»

Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» рассказал, что считает себя русским.

— В 2010 году у вас был российский паспорт. Он с вами до сих пор? Вы гражданин России? — вопрос Тчуйсе.

— Да, я гражданин России. В России у меня много друзей. Недвижимости нет.

— Получается, у вас два паспорта — российский и французский?

— Нет. Только российский.

— С момента вашего отъезда Россия пережила много потрясений. Казалось, что вся Европа настроена против страны — санкции и так далее. Ваше отношение к стране поменялось за эти годы?

— Те, кто против, — это не моя проблема. Я русский и очень люблю Россию. (Дмитрий Зимин)