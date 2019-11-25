«Ждем на поле». «Зенит» показал, как набирает форму Малком

Нападающий «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы. Twitter команды из Санкт-Петербурга выложил небольшое видео о том, как игрок тренируется, чтобы набрать форму.

— Ждем на поле! — гласит сообщение.

Малком получил повреждение в матче 5-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:0). 10 октября форвард перенес операцию. В текущем сезоне нападающий провел два матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Футболист перешел в российский клуб из «Барселоны» в августе за 40 миллионов евро.

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