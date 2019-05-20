"Зенит" заблокировал подписчика за спойлеры к "Игре Престолов"

"Зенит" в официальной группе в социальной сети "Вконтакте" заблокировал подписчика по довольно необычной причине: "За спойлеры к финалу "Игры престолов". При этом блокировка на пользователя наложена вечная.
"Враг не пройдет!", - прокомментировала пресс-служба "Зенита" такое решение.
Враг не пройдет! #ИграПрестолов pic.twitter.com/kd7gchPO5W– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 20 мая 2019 г.
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал твит словами "пощады не будет".
Пощады не будет 😂🤣😂– محمد Ozdoev (@E27A) 20 мая 2019 г.
Финальная серия популярного сериала "Игра престолов" вышла в ночь на 20 мая по московскому времени.
Загрузка...