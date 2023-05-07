«Зенит» — «Спартак»: Дуарте удален с поля

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте удален с поля в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

Изначально главный арбитр Павел Кукуян показал игроку желтую карточку, но ВАР (видеоарбитр) Сергей Иванов после проверки предложил ему посмотреть повтор — Кукуян изменил свое решение и удалил футболиста.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге. Счет к минуте 76-й — 2:1 в пользу «Зенита».