«Краснодар» — «Крылья Советов»: хозяева сравняли счет в матче
Нападающий «Краснодара» Сергей Волков забил на 36-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 26-м туре РПЛ — 1:1.
Ильзат Ахметов принял передачу в штрафной гостей и от лицевой прострелил во вратарскую, где после рикошета мяч прилетел к Волкову, который головой поразил ворота.
Отметим, что с 32-й минуты самарский клуб играет в меньшинстве. Две желтые карточки получил Владимир Писарский.
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|51
|
3
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|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
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|41-34
|43
|
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|26
|12
|6
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|49-50
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|
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|
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|
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|26
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|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
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|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
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|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
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|К
|Ж
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|5
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