«Краснодар» — «Крылья Советов»: хозяева сравняли счет в матче

Нападающий «Краснодара» Сергей Волков забил на 36-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 26-м туре РПЛ — 1:1.

Ильзат Ахметов принял передачу в штрафной гостей и от лицевой прострелил во вратарскую, где после рикошета мяч прилетел к Волкову, который головой поразил ворота.

Отметим, что с 32-й минуты самарский клуб играет в меньшинстве. Две желтые карточки получил Владимир Писарский.