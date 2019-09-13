«Зенит» победил «Арсенал» в Санкт-Петербурге. Забили Дзюба, Дриусси и Шатов

«Зенит» дома обыграл «Арсенал» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России. В составе сине-бело голубых отличились нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси, а также полузащитник Олег Шатов. У туляков единственный гол забил полузащитник Кантемир Берхамов.

На 22-й минуте встречи форвард Сердар Азмун не реализовал пенальти. Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов отбил удар 24-летнего иранца.

«Зенит» после 9 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Арсенал» — 7-я строчка и 17 баллов.

Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (1:0)

Голы: Дзюба, 6 (1:0). Берхамов, 56 (1:1). Дриусси, 66 — с пенальти (2:1). Шатов, 88 (3:1).

Нереализованный пенальти: Азмун, 22 (вратарь)

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Барриос, Кузяев (Шатов, 70), Жирков (Караваев, 90+1), Дзюба, Азмун (Ерохин, 75).

«Арсенал» (Тула): Левашов, Бауэр, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 15), Костадинов, Берхамов (Комбаров, 63), Ткачев, Э.Кангва, Луценко.

Предупреждения: Денисов, 39. Бауэр, 42. Луценко, 67. Азмун, 75.

Судьи: Кукуян (Сочи). Мосякин, Шаламберидзе (оба — Москва).

13 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

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