11:17 | Футбол — РПЛ

"Зенит" открыл новый манеж

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"Зенит" открыл новый манеж для академии и клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Расположен он на территории академии на улице Верности.

На церемонии открытия присутствовал президент "Зенита" Александр Медведев, нанесший символический удар по мячу.

 

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