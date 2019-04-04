"Зенит" открыл новый манеж для академии и клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Расположен он на территории академии на улице Верности.

Важное событие для "Газпром"-Академии и клуба: сегодня на Верности открывается новый манеж 🏟 pic.twitter.com/p7NnhHfpkt – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 4 апреля 2019 г.

На церемонии открытия присутствовал президент "Зенита" Александр Медведев, нанесший символический удар по мячу.