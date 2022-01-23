Игонин назвал причины, почему «Зенит» отпускает Азмуна бесплатно в «Байер»

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о переходе форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна в «Байер» летом 2022 года.

«Почему «Зенит» отпускает Сердара бесплатно? Думаю, тут вопрос заслуг и уважения к футболисту. Я всегда говорил, что он сделал очень много для клуба, как и «Зенит» для него. Видимо, Сердар попросил перейти в европейский клуб. Я не сомневался, что «Зенит» пойдет ему навстречу. Совершенно не известно, хороший ли это вариант для Сердара. Например, глядя на Миранчука, можно сказать, что ему самое место в Европе, но что-то не очень складывается у него там. Большая разница между чемпионатами. Невозможно сделать объективный вывод, получится ли закрепиться у Сердара в «Байере», — сказал Игонин «СЭ».

22 января 27-летний иранец заключил соглашение с «Байером» до 2027 года.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт нападающего с «Зенитом» истекает по окончании сезона.