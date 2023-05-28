Источник: «Зенит» хочет подписать вратаря «Крыльев Советов» Ломаева

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев может продолжить карьеру в «Зените», сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Как утверждает источник, клуб из Санкт-Петербурга ищет вратаря, который хорошо играет ногами, и считает 24-летнего россиянина самой подходящей кандидатурой. Сумма отступных в контракте футболиста составляет 120 миллионов рублей.

Ломаев выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 голкипер пропустил 41 гол в 28 матчах за самарцев во всех турнирах, отыграв 5 встреч на ноль.