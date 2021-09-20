«Зенит» громит «Рубин» после первого тайма матча РПЛ, Дзюба оформил дубль
После первого тайма матча восьмого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Зенит» гости ведут 3:0.
Дубль сделал Артем Дзюба. Также отличился Клаудиньо. Российский форвард забил свои первые голы в текущем сезоне. Для бразильца это первый мяч за новую команду.
Ранее Дзюба после перерыва получил вызов в сборную России. Он также поучаствовал и в голе Клаудиньо.
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