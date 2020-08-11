«Зенит» был против ограничений по аренде игроков. Семак обозначил свою позицию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу ограничений по аренде игроков.

— У нас один игрок, которого мы отдали в аренду — это Эмануэль Маммана в «Сочи». Для нас это не имеет значения. Что касается «Зенита-2» или «Спартака-2», тех академий, у которых есть команды в первой лиге: они, конечно, могли бы отдать и двоих, и троих, и сколько есть игроков. Это вопрос доверия. Если вы доверяете, что футбол честен, то разрешайте им играть против своих клубов. Если не доверяете — тогда запрещаете играть. Ситуация, на мой взгляд, абсолютно раздутая. По крайней мере я не сталкивался с тем, чтобы игроки, выступая против своих команд, играли хуже. Они играют только лучше, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».