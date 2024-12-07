«Зенит» — «Акрон»: гол Кассьерры на 70-й минуте отменили
Гол нападающего «Зенита» Матео Кассьеры в матче 18-го тура чемпионата России против «Акрона» был отменен после видеопросмотра.
Футболист сравнял счет на 70-й минуте. Однако его мяч не засчитали из-за игры рукой полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового в начальной фазе атаки.
Счет в игре по-прежнему 2:1 в пользу тольяттинской команды.
Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Акрон».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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