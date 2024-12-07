«Зенит» — «Акрон»: гол Кассьерры на 70-й минуте отменили

Гол нападающего «Зенита» Матео Кассьеры в матче 18-го тура чемпионата России против «Акрона» был отменен после видеопросмотра.

Футболист сравнял счет на 70-й минуте. Однако его мяч не засчитали из-за игры рукой полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового в начальной фазе атаки.

Счет в игре по-прежнему 2:1 в пользу тольяттинской команды.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Акрон».