Мостовой — об игре «Спартака»: «Уже нет того винегрета, который был при постороннем человеке, которого 2 года терпели»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Давал прогноз, сказал, что «Спартак» 3:0 выиграет. Кто-то мне говорил, что Нижний Новгород сейчас приедет, упрется. Я говорю: «Как он упрется, чем?». Поэтому ничему не удивлен выиграли 3:0. То, что я говорил 3-4 месяца назад: «Подождите, сейчас все наладят, все будет». Вот это все и происходит. Потому что состав нормальный, люди получают удовольствие, Угальде забивает. Уже нет того винегрета, который был при постороннем человеке, которого 2 года терпели. Плохо, что пауза будет, могли бы сейчас еще кого-то обыграть и подумать о первом месте даже», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» дома разгромил «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ — 3:0. Московский клуб продлил серию побед в национальном чемпионате до 6 игр. После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице с 37 очками.

Александр Абустин