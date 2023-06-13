«Зенит» подтвердил информацию о вызове Ренана в сборную Бразилии

Пресс-служба «Зенита» подтвердила вызов защитника Роберта Ренана в сборную Бразилии.

Сегодня, 13 июня, издание Ge.globo сообщило, что футболист вызван в состав национальной команды для участия в товарищеских матчах.

Ранее Ренан принимал участие в молодежном чемпионате мира-2023, который проходил с 20 мая по 11 июня в Аргентине. В составе сборной Бразилии он дошел до четвертьфинала турнира, в котором команда проиграла Израилю (2:3 доп. вр.).

Сборная Бразилии проведет 2 товарищеских матча: против Гвинеи 17 июня и против Сенегала 20 июня.