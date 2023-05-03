Защитник Скворцов считает, что «Химки» не вылетят из РПЛ

Защитник «Химок» Лев Скворцов считает, что его команда не вылетит из РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Я думаю, все будет хорошо насчет того, что останемся. Дай бог, нужно выиграть оставшиеся матчи. Будет тяжело, но приложим все усилия», — приводит слова Скворцова Legalbet.kz.

«Химки» с 17 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.