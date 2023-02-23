Магкеев считает, что трансферы «Локомотива» помогут клубу бороться с любой командой РПЛ

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о новых приобретениях железнодорожников.

«Верим, в то, что с усилениями в виде Пиняева, Глушенкова, Дзюбы, Смольникова мы поднимем клуб. Во втором тайме мы это показали. Если так будем играть, любой команде будет тяжело против нас», — сказал Магкеев «СЭ».

В этом сезоне РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место, имея 13 очков.