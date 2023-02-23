Роша рассказал об опасном детстве в Бразилии

28-летний бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что родители в детстве уберегли его от связей с плохими компаниями.

«Опасный ли мой родной район? Нет, в Мунис-Фрейри спокойно, все друг друга знают. Оттуда я переехал в Виану, вот там было посложнее. Встречался криминал. Могли ограбить, кругом наркотики... Я рос с людьми, которые вели не совсем правильный образ жизни. Но, как только я видел что-то такое на горизонте, разворачивался и уходил. Вовлечь меня в это было невозможно. Меня всегда оберегал папа: отвозил на тренировки, потом забирал домой и никогда не оставлял одного. Если бы не родители, возможно пошел бы по пути криминала. Во всяком случае на интервью тут точно бы не сидел. Мы с братом благодарны за такое воспитание. Каждый наш шаг контролировали, и это правильно», — приводит слова Роша Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Роша провел за армейцев 17 матчей и отметился 2 забитыми голами.