Рамирес объяснил, почему он покинул «Краснодар» в марте

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в разговоре с «СЭ» объяснил, почему он принял решение покинуть клуб весной.

— Почему весной ты решил уехать из «Краснодара»?

— Хороший вопрос. В тот момент моя жена была беременна, она испугалась. Жена хотела, чтобы ребенок родился в Европе, поэтому мы приняли такое решение. Семья для меня самое главное. Ребенок родился, мы вернулись.

— То есть у тебя не было мыслей совсем уезжать из России?

— Конечно, нет. Сейчас дочке уже четыре месяца, все хорошо. Она живет со мной в Краснодаре.

В начале марта все легионеры покинули «Краснодар», после того как ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать соглашения с клубами из России.

Кристиан Рамирес перешел в «Краснодар» из «Ференцвароша» в 2017 году. Действующий контракт 28-летнего эквадорца с «быками» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 4 матча, в которых забил 1 гол. Отметим, что для него этот мяч стал дебютным в чемпионате России.