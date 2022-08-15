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15 августа, 17:18

Рамирес объяснил, почему он покинул «Краснодар» в марте

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиан Рамирес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в разговоре с «СЭ» объяснил, почему он принял решение покинуть клуб весной.

— Почему весной ты решил уехать из «Краснодара»?

— Хороший вопрос. В тот момент моя жена была беременна, она испугалась. Жена хотела, чтобы ребенок родился в Европе, поэтому мы приняли такое решение. Семья для меня самое главное. Ребенок родился, мы вернулись.

— То есть у тебя не было мыслей совсем уезжать из России?

— Конечно, нет. Сейчас дочке уже четыре месяца, все хорошо. Она живет со мной в Краснодаре.

В начале марта все легионеры покинули «Краснодар», после того как ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать соглашения с клубами из России.

Кристиан Рамирес перешел в «Краснодар» из «Ференцвароша» в 2017 году. Действующий контракт 28-летнего эквадорца с «быками» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 4 матча, в которых забил 1 гол. Отметим, что для него этот мяч стал дебютным в чемпионате России.

Кристиан Рамирес
РПЛ
ФК Краснодар
43
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
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Николай Комличенко

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 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
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 3
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 3
Батраз Гурциев

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И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
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