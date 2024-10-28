Защитник «Химок» Степанов о поражении от «Динамо»: «Для атаки матч получился хорошим, а для обороны — не очень»
Защитник «Химок» Данил Степанов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4) в матче 13-го тура РПЛ.
«По ощущениям это была обычная игра, но с большим количеством забитых мячей. Для атаки матч получился хорошим, а для обороны — не очень. Даже трудно сказать, в чем причина такого большого количества пропущенных голов в последнее время. Будем стараться разбираться с этой ситуацией», — приводит Legalbet слова Степанова.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками в 13 матчах.
Источник: Legalbet
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|30
|
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|9
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|6
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|
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|2
|6
|5
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|12
|
12
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|13
|3
|3
|7
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|12
|
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|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
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|9
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16
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|13
|1
|5
|7
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|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|3 : 4
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 1
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
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|
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|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Джон Кордоба
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|6
|П
|
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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Муталип Алибеков
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