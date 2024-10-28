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Сегодня, 05:28

Защитник «Химок» Степанов о поражении от «Динамо»: «Для атаки матч получился хорошим, а для обороны — не очень»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Химок» Данил Степанов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4) в матче 13-го тура РПЛ.

«По ощущениям это была обычная игра, но с большим количеством забитых мячей. Для атаки матч получился хорошим, а для обороны — не очень. Даже трудно сказать, в чем причина такого большого количества пропущенных голов в последнее время. Будем стараться разбираться с этой ситуацией», — приводит Legalbet слова Степанова.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками в 13 матчах.

Источник: Legalbet
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1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
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 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Ростов – Ахмат
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Оренбург – Рубин
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Пари НН – Спартак
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