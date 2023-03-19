Защитник «Химок» Андраде: «Пенальти и удаление немного сломали наш настрой в игре с «Ростовом»

Защитник «Химок» Лео Андраде прокомментировал поражение в матче против «Ростова» (0:1) в 20-м туре РПЛ.

Единственный гол в матче на 18-й минуте с пенальти забил защитник ростовчан Максим Осипенко. Спустя 11 минут «Химки» остались в меньшинстве после удаления Жаниу Бикела.

— Судейские решения сломали игру?

— Мы вышли на игру очень мотивированными. Первые минуты были трудными из-за пенальти и удаления.

— «Химки» до конца боролись с «Зенитом» неделю назад, сегодня тоже сыграли мужественно. Не кажется ли, что команда находится не на том месте, котором должна?

— В команде все вышли спокойными на этот матч. Пенальти, этот гол и удаление немного сломали настрой футболистов. Впереди еще много игр. Верим, что у нас получится показать хороший результат.

— Расстояние по очкам от «Химок» до «Торпедо» и спасительного места почти одинаково. Как исправлять ситуацию?

— Единственный выход — выигрывать. Только побеждая мы сможем получить нужное количество очков и подняться в таблице.

После 20 туров подмосковная команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Факела», идущего на 14-й строчке, на 4 очка.