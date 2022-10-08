Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем самочувствии после перелома ноги

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем самочувствии после перелома ноги.

— Потихоньку восстанавливаетесь?

— Как видите, да

— Сегодня опять Чалов довезет до дома?

— Нет, сегодня Кучай подбросит, — сказал Дивеев Sport24.

22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). Ориентировочный срок лечения составит не менее трех месяцев.