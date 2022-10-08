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8 октября, 20:36

Масалитин — о матче «Динамо» — ЦСКА: «Ничья закономерна, но ближе к победе все равно были армейцы»

Мария Гусева
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Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничью армейцев в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«ЦСКА был ближе к победе, но огрехи в обороне не дали выиграть сегодня. У ЦСКА было полно моментов, у одного лишь Чалова было четыре эпизода для гола. Тут говорится, если не пошло — так не пошло. Не объяснить этот момент никак, просто не идет. Ты правильно открываешься, все делаешь грамотно, но мяч в ворота не идет. Еще у Гайича был момент стопроцентный — не забил в пустые ворота с метра, — цитирует Metaratings.ru Масалитина. — «У «Динамо» в конце игры был удар в перекладину и Тюкавин вышел один на один с Акинфеевым. Могли вырывать победу. Ничья закономерна, но ближе к победе все равно был ЦСКА».

ЦСКА набрал 24 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. «Динамо» остается на 8-м месте (17 очков).

В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург». ЦСКА 16 октября предстоит принципиальное дерби против «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-plokhuyu-realizatsiyu-chalova-ne-obyasnit-vsye-delaet-pravilno-no-myach-v-vorota-ne-idyet-1380142/
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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
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 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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