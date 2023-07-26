Роднина: «Популярность Дзюбы в основном связана не с его спортивными достижениями»
Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о популярности форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Самый ли популярный российский спортсмен Дзюба? Понятия не имею. Смотря что подразумевать под этим термином. Популярность может достигаться разными способами. А популярность Дзюбы в основном связана не с его спортивными достижениями», — сказала Роднина «РБ Спорт».
В мае «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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|30.07
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Факел – Локомотив
|- : -
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|20:00
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Матео Кассьерра
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
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|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
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Ростов
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|0
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Зелимхан Бакаев
Зенит
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