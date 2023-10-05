Защитник «Балтики» Гассама назвал Игнашевича эмоциональным

Защитник «Балтики» Натан Гассама рассказал об эмоциональности и английском языке главного тренера Сергея Игнашевича.

«Он эмоциональный, но мата от него не слышал. Игнашевич часто орет, но на английском, знает нормально этот язык. Не отлично, но пойдет, ха-ха! Достаточно хорошо», — приводит слова Гассамы Sport24.

Игнашевич работает в «Балтике» с октября 2021 года. В сезоне-2022/23 под его руководством калининградский клуб вышел в РПЛ, заняв 2-е место в первой лиге.