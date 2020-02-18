Захави может перейти в «Локомотив»

По сообщениям израильских СМИ, один из лучших бомбардиров отборочного турнира ЧЕ-2020, израильский форвард Эран Захави. может оказаться в «Локомотиве».

Китайская футбольная лига, где Захави выступает за клуб «Гуанчжоу Фули», парализована из-за эпидемии коронавируса. Высока вероятность, что лига в Китае будет заморожена, что приведет к серии расторжений контрактов с игроками.

Считается. что 32-летний Захави может идеально подойти «Локомотиву», как альтернатива перешедшему в испанскую «Сельту» Федору Смолову.

Следует отметить, что три недели назад израильский форвард был близок к переходу в «Тоттенхэм», но не успел пройти медобследование до закрытия окна переходов. (Эли Швиделр)