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Сегодня, 05:21

Жирков: «Если сейчас «Спартак» даст Венделу и Клаудиньо миллиард долларов, — они побегут в «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков не считает проблемой переходы игроков в команды, которые считаются принципиальными соперниками.

— Нет ощущения, что переходы последних лет в РПЛ дают нам понимание, что о патриотизме в РПЛ надо забыть? Глушенков откровенно говорит, что футбол — это работа.

— Но это же хорошо для болельщиков, что люди переходят и пресса начинает это обсуждать, — приводит «РБ Спорт» слова Жиркова. — Ждать матча. Как Луиш Фигу переходил из «Барселоны» в «Реал».

— Но невозможно представить, чтобы вы перешли напрямую из ЦСКА в «Спартак».

— Потому что раньше не давали таких денег за трансфер, как сейчас некоторые клубы могут дать. Если сейчас «Спартак» даст Венделу и Клаудиньо миллиард долларов, — они побегут в «Спартак».

— А вы бы побежали за миллиард в «Спартак», играя в ЦСКА?

— В то время меня бы не отпустили или не сказали, что мной интересуются. А сейчас для всех команд это бизнес. Кто-то хочет заработать, кто-то хочет результатов, на этом и строится весь спорт.

Источник: «РБ Спорт»
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Юрий Жирков
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Глушенков
6
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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