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Сегодня, 04:16

Агент Помазуна: «Появились несколько европейских вариантов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал, что у игрока есть предложения от клубов из Европы.

«Пока занимаемся этим вопросом. Появились еще несколько европейских вариантов. Когда будет конкретика, сообщу. У нас действующий контракт с ЦСКА, поэтому мы не суетимся. Илья получает зарплату, полноценно тренируется. Я не вижу необходимости в спешке. По-моему, больше журналисты суетятся. Мы ищем варианты продолжения карьеры.

Как сейчас расставлены приоритеты: Россия или Европа? Зависит от предложения. Понятно, что Европа, наверное, более интересна», — цитирует Sport24 Сафонова.

Источник: Sport24
Илья Помазун
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
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 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
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 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
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