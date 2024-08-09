Агент Помазуна: «Появились несколько европейских вариантов»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал, что у игрока есть предложения от клубов из Европы.

«Пока занимаемся этим вопросом. Появились еще несколько европейских вариантов. Когда будет конкретика, сообщу. У нас действующий контракт с ЦСКА, поэтому мы не суетимся. Илья получает зарплату, полноценно тренируется. Я не вижу необходимости в спешке. По-моему, больше журналисты суетятся. Мы ищем варианты продолжения карьеры.

Как сейчас расставлены приоритеты: Россия или Европа? Зависит от предложения. Понятно, что Европа, наверное, более интересна», — цитирует Sport24 Сафонова.