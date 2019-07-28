Юрий Семин: "ВАР был против "Локомотива", но не против футбола"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал работу ВАР в матче третьего тура чемпионата России с ЦСКА (0:1). Решающий мяч был забит после того, как арбитр встречи Владислав Безбородов посмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который реализовал нападающий Федор Чалов​.

– Вы всегда были за ВАР. Сегодня он сработал против "Локомотива"...

– Против "Локомотива", но не против футбола. Но почему не посмотрели эпизод на Смолове? Мне кажется, там был такой же фол на Смолове. Почему его не посмотрели? Надо смотреть все моменты. ВАР должен быть! Объективность для футбола очень важна. (Александр Рогулев)

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