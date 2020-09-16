Юрий Семин: «Ловрен быстрее Ивановича, у него лучше первая передача»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена и сравнил его с Браниславом Ивановичем.

«Каждая команда, которая попадает в Лигу чемпионов, обязательно усиливается, — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». — «Зенит» взял очень серьезного игрока. Да, я имею в виду Ловрена. Мы видим высокий уровень этого игрока с первых матчей. Он быстрее чем Иванович, но этих игроков сложно сравнивать. Это два сильных футболиста.

У него есть еще одно очень сильное качество — первая передача. Он практические не теряет мячи. В этом он превосходит Ивановича. Малком? Он должен еще набрать. В этом сезоне он играет сильнее, чем в прошлом. Те задания, которые дает тренер он, старается выполнять».

Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит». Иванович покинул российский клуб и будет выступать за «Вест Бромвич».