Юрий Семин: «100 миллионов за Миранчуков? Меня эта сумма не удивляет»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал информацию итальянской прессы об интересе к братьям Миранчукам со стороны «Ювентуса» и «Милана». Алексей был оценен в 60 миллионов евро, а его брат Антон — в 40.

— После игры с «Ювентусом» в Италии написали, что братья Миранчуки интересы клубу из Турина, а также «Милану». Называли даже ориентировочную стоимость сделки — 100 миллионов евро. Вас удивляет эта информация и озвученная сумма? — вопрос Семину.

— Меня не удивляет интерес к Миранчукам из Италии. И озвученная в прессе сумма не удивляет. Алексей после травмы прекрасно провел два матча с «Ювентусом». Это говорит о большом потенциале.

Сейчас много говорится о том, что одни их купят, другие. Но почему-то никто не спрашивает у самих Миранчуков: а хотят ли они куда-то уходить? В первую очередь, на этот вопрос должны ответить они сами. Без них никакого решения по трансферу быть не может. Зачем им сейчас уходить из «Локомотива»? Они здесь растут, здесь их уважают. Когда будет что-то серьезное, они сами примут верное решение. И не надо в прессе нагнетать. Решают только футболисты, и ничего их не остановит, если захотят уйти. (Дмитрий Зимин)