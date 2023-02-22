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Сегодня, 19:36

Юрий Белоус считает, что после ухода Геркуса у «Торпедо» нет шансов на спасение

Алина Савинова
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Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал новость об уходе Ильи Геркуса с поста президента «Торпедо».

«Мне лучше было бы оценить работу Геркуса в «Локомотиве», а не в «Торпедо», потому что там он провел больше времени. В «Локомотиве» Геркус здорово работал, команда при нем стала чемпионом. Несмотря на некоторые сложности с тренерским штабом, он нашел общий язык. Клуб «Торпедо» потерял хорошего менеджера. Оценить работу Геркуса можно было бы, если бы он проработал там два трансферных окна. На данный момент «Торпедо» — явный аутсайдер. Если раньше я мог говорить Илье Леонидовичу и другим людям из «Торпедо», что у них есть шанс на спасение, то сегодня не могу такого сказать», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

Сегодня, 22 февраля, стало известно о том, что Геркус покинет должность президента «Торпедо» 1 марта. На этом посту его сменит Ярослав Савин.

По итогам 17 туров «Торпедо» идет на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-posle-uhoda-gerkusa-u-torpedo-net-shansov-na-spasenie/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
Юрий Белоус
5
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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