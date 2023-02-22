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Тукманов - об отставке Геркуса: «Он не родной человек для «Торпедо», поэтому все к этому шло»

Алина Савинова
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался об уходе Ильи Геркуса с поста президента московского клуба.

«Не хочу давать оценку работе, потому что маленький период времени он отработал в должности президента клуба. Тем не менее, не все получилось раз команда на последнем месте. Я убежден, что он не родной человек для «Торпедо», не свой, поэтому все к этому шло.

Прежде всего, владельцев клуба не устраивает то, что команда находится на последнем месте. Наверное, они видят в этом недоработку и со стороны президента клуба. Может быть, это личное желание Геркуса. Возможно, у него есть другое предложение, которое более интересное для него, чем должность президента «Торпедо». Сложно говорить, нужно находиться внутри коллектива и знать внутреннюю кухню», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тукманова.

По итогам 17 туров «Торпедо» идет на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков. В первом матче после возобновления сезона РПЛ команда сыграет на выезде с «Краснодаром». Матч пройдет 5 марта.

 

 

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tukmanov-gerkus-ne-rodnoy-chelovek-dlya-torpedo-poetomu-vse-shlo-k-ego-ukhodu
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
Илья Геркус
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