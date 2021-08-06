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Яровинский объяснил, почему «Рубин» не смог подписать Крыховяка

19:30
Гжегож Крыховяк. Фото Instagram
Гжегож Крыховяк. Фото Instagram
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» рассказал, почему казанский клуб не подписал полузащитника Гжегожа Крыховяка, который ушел из «Локомотива» в «Краснодар».

Ранее, 2 августа, «Краснодар» объявил о трансфере 31-летнего польского футболиста из московского клуба. Контракт с Крыховяком был подписан до конца июня 2024 года.

— Почему «Рубину» не удалось договориться с Крыховяком?

— Считаю, что Гжегож — это потрясающий игрок. Суперсильный футболист, но его уровень зарплаты (абсолютно заслуженный и которого он достоин) не вписывается в нашу стратегию.

Думаю, он этих денег стоит, ведь Крыховяк — отличный игрок. По мне, это фигура в чемпионате России и не разделяю мнение, что он сдал и закончился. Это по-прежнему очень сильный футболист. Но мы в этом финансовом поле соревноваться не готовы. Может быть, даже к счастью, — сказал Яровинский.

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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