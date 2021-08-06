Пабло считает, что «Локомотив» показал чемпионский дух в матче с «Уфой»
19:24
Защитник «Локомотива» Пабло поделился впечатлениями после матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (1:1). Он был признан лучшим игроком матча.
«Это была очень сложная игра против команды, которая умеет играть в футбол, хорошо защищается, — сказал Пабло в эфире канала «Матч премьер». — Мы играли второй тайм в меньшинстве. Я доволен тем, как команда отдавалась игре, как она отреагировала на это. Наша команда показала силу характера, свою решительность. Это дух команды, которая потенциально может стать чемпионом».
У хозяев с пенальти отличился Олег Иванов, у гостей — Виталий Лисакович.
Читайте также
Исинбаева проиграла выборы в МОК. Комиссия спортсменов не захотела видеть во главе представительницу России
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю