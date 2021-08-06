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Пабло считает, что «Локомотив» показал чемпионский дух в матче с «Уфой»

19:24
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Защитник «Локомотива» Пабло поделился впечатлениями после матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (1:1). Он был признан лучшим игроком матча.

«Это была очень сложная игра против команды, которая умеет играть в футбол, хорошо защищается, — сказал Пабло в эфире канала «Матч премьер». —  Мы играли второй тайм в меньшинстве. Я доволен тем, как команда отдавалась игре, как она отреагировала на это. Наша команда показала силу характера, свою решительность. Это дух команды, которая потенциально может стать чемпионом».

У хозяев с пенальти отличился Олег Иванов, у гостей — Виталий Лисакович.

Уфа — Локомотив

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Евгений Петров все материалы автора

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