Пабло считает, что «Локомотив» показал чемпионский дух в матче с «Уфой»

Защитник «Локомотива» Пабло поделился впечатлениями после матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (1:1). Он был признан лучшим игроком матча.

«Это была очень сложная игра против команды, которая умеет играть в футбол, хорошо защищается, — сказал Пабло в эфире канала «Матч премьер». — Мы играли второй тайм в меньшинстве. Я доволен тем, как команда отдавалась игре, как она отреагировала на это. Наша команда показала силу характера, свою решительность. Это дух команды, которая потенциально может стать чемпионом».

У хозяев с пенальти отличился Олег Иванов, у гостей — Виталий Лисакович.