Яковлев назвал Алекса, Чельстрема и Павлюченко лучшими футболистами, с которыми играл в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев назвал трех лучших футболистов команды, с которыми он играл.

«Интеллект и психология — Алекс. Я вообще считаю его самым сильным легионером в истории «Спартака». По профессионализму — Ким Чельстрем. И третий — Роман Павлюченко, СуперПав. Самый грустный игрок — точно Кариока. Самый веселый — Макгиди. Очень часто шутил, общался с молодежью», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».