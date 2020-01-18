«Я сделаю это!» Айртон опубликовал мотивационное фото
09:21
Защитник «Спартака» Айртон опубликовал в своем Instagram новую фотографию. Красно-белые проводят тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ) до 24 января.
«Я хочу, я могу, я сделаю это!» — подписал фото Айртон.
В текущем сезоне 22-летний Айртон провел 23 матча за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
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